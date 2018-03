Sapere aiuta a risparmiare

di Alessandra Zumthor

Le delegate svizzere dell'associazione donne PPD hanno scelto Lugano, sabato, per la loro assemblea generale, centrata sulla problematica dei costi della salute. Presenti la consigliera federale Doris Leuthard, la consigliera nazionale Ruth Humbel e il consigliere di Stato ticinese Paolo Beltraminelli, che hanno illustrato gli aspetti tecnici del programma di contenimento dei costi, con le responsabilità e le competenze federali, nazionali e cantonali, sottolineando infine l'interesse e l'impegno del PPD nella realizzazione di programmi adeguati. Un’occasione per avvicinare la ministra Leuthard e fare con lei il punto della situazione sulla sanità.

Consigliera federale Leuthard, affrontiamo l’argomento salute da una prospettiva generale, comprensibile da chiunque. Siamo nel Paese più ricco del mondo, tutti, in caso di bisogno, desideriamo per noi e le nostre famiglie le cure migliori, nel frattempo la popolazione invecchia e richiede cure sempre più impegnative: l’aumento fuori controllo dei costi sanitari è dunque una prospettiva cui dobbiamo rassegnarci? O si può ancora ragionevolmente fare qualcosa?

«La questione dei costi malattia ha effettivamente due aspetti: è vero, i salari e la qualità di vita che ci sono in Svizzera sono più elevati che altrove, e dunque è normale che anche le spese per la salute siano superiori. Ma d’altra parte bisogna considerare che da quando, nel ’96, è entrata in vigore la nuova Legge sull’assicurazione malattie LaMal, i costi sanitari sono praticamente raddoppiati, mentre lo stesso non si può dire degli stipendi degli ultimi vent’anni. Quindi su qualcosa possiamo effettivamente agire: dobbiamo pensare a come fare in modo che i costi della salute aumentino sì, ma in modo più controllato. Alcuni esperti hanno proposto di fissare un obiettivo di crescita in linea con la crescita dei salari, dell’economia, del PIL del Paese. Questa è una delle idee di principio su cui stiamo lavorando in Consiglio federale».