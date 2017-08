Schianto F/A-18, indaga la Marina USA

L'Ufficio federale dell'armamento ha commissionato ulteriori accertamenti per chiarire alcuni aspetti in merito a quanto successo in Francia nell'ottobre 2015.

L'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) ha commissionato alla Marina militare degli Stati Uniti di effettuare ulteriori accertamenti in merito all'F/A-18 svizzero precipitato in Francia nell'ottobre del 2015. L'obiettivo è di chiarire per quale motivo il segnale di allarme sul display della cabina di pilotaggio si è azionato con 24 secondi di ritardo.

Queste "indagini approfondite" vengono effettuate dalla Marina americana in collaborazione con il produttore del velivolo, ha confermato all'ats il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in merito a un articolo pubblicato oggi dal "Bund" e dal "Tagesanzeiger". Il DDPS non indica tuttavia quando verranno resi disponibili i risultati dell'inchiesta.

Lo scorso giugno, il rapporto finale del giudice istruttore militare aveva concluso che l'incidente aereo, avvenuto nel dipartimento francese del Doubs, era dovuto a un errore del pilota. Stando alla relazione finale, nell'ultima fase dell'addestramento si era verificato uno stallo nel propulsore sinistro dell'F/A-18, con conseguente perdita di potenza. L'avviso del guasto ai propulsori sul display nella cabina di pilotaggio si è azionato con 24 secondi di ritardo. Nonostante ciò, gli esperti stimano che il pilota avrebbe avuto la possibilità di evitare lo schianto se avesse correttamente eseguito la procedura contemplata. Il motivo del ritardo è attualmente sconosciuto e l'indagine della Marina americana servirà a fornire dei chiarimenti.

L'incidente era avvenuto nella tarda mattinata del 14 ottobre, quando il caccia modello Hornet era decollato insieme a due altri jet da combattimento F-5 Tiger per svolgere un'esercitazione nei cieli sopra il Giura francese. Nell'ultima fase dell'addestramento il velivolo ha iniziato a spostarsi verso sinistra, ruotando su stesso e perdendo quota in poco tempo. Non riuscendo a riportare l'aereo in un assetto di volo stabile, il pilota aveva azionato il sedile eiettabile, sopravvivendo al sinistro e riportando solamente lievi ferite. Il jet era precipitato su una superficie agricola vicina al villaggio di Glamondans.

(Ats)