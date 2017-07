Sciaffusa, emerge il passato dell'aggressore

Il 51enne ricercato era già stato condannato due volte per infrazione alla Legge federale sulle armi. Intanto, sono state annullate le attività nei boschi per gli scolari in vacanza.

L'aggressore con la motosega di Sciaffusa (vedi Articoli correlati) ha due precedenti per infrazione alla Legge federale sulle armi, ma in entrambi i casi è stato condannato a pene pecuniarie. Si tratta di infrazioni "piuttosto leggere", con condanne di rispettivamente 20 e 10 aliquote giornaliere, ha detto oggi all'ats il procuratore generale di Sciaffusa Peter Sticher.

La prima condanna è del 2014: il 51enne è stato giudicato nel canton Berna per essere stato sorpreso a più riprese in luoghi pubblici con un'arma, ma senza autorizzazione, e per averla conservata senza sicura nella sua abitazione. La seconda gli è stata inflitta nel 2016 nel canton Lucerna, dopo che la polizia durante un controllo lo ha trovato in possesso di un teaser.

Annullate attività nei boschi per scolari in vacanza

La latitanza dell'uomo che si ripercuote anche sui programmi delle vacanze estive degli scolari della regione. Diverse attività nei boschi sono state annullate. Già ieri sono state cancellate due manifestazioni per i più giovani previsti nella città vecchia, mentre oggi sono stati annullati due eventi nel bosco. Queste attività ci sembrano "troppo pericolose", ha detto Désirée Steffenoni, responsabile dei programmi estivi per i bambini organizzati dalla città di Sciaffusa, ai microfoni di "Radio Top". Anche se si tratta di eventi che non potranno essere recuperati, i genitori hanno dimostrato la loro massima comprensione, ha aggiunto la responsabile. Per domani è in programma un cosiddetto "pomeriggio del cacciatore" nel bosco. Gli organizzatori lavorano in stretta collaborazione con la polizia e devono ancora decidere se annullare anche questo evento.

(Red/Ats)