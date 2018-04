Sciare ad Andermatt conviene

L'apertura fino al 21 maggio gioverà sia agli ospiti che agli investitori. Rispetto al 2016, la stagione in corso ha visto crescere i pernottamenti, ma anche il fatturato.

di Andrea Bertagni

Sciare ad Andermatt conviene. A tutti. È questo quello che traspare, guardando le cifre relative all’esercizio 2017-2018 della stazione invernale urana, nella quale si potrà sciare fino al 21 maggio. Sì, avete capito bene. Ad Andermatt si scia tutta la primavera, sfiorando l’inizio dell’estate.

Ma torniamo ai numeri. Da capogiro, se confrontati con altre stazioni turistiche invernali svizzere. Se messa a confronto con la stagione precedente, dal 1. ottobre 2017 al 31 marzo 2018 ad Andermatt sono aumentate tutte le voci possibili, a cominciare dalle giornate-sciatori, giunte nell’ultima stagione a 330mila circa, con un aumento dell’4.2%.

«In effetti – spiega Silvio Schmid, CEO di SkiArena - rispetto al 2016, si è assistito a un incremento di tutti gli indici: i pernottamenti, a quota 19.136, sono saliti del 10.5%, il numero di presenze, attestate a circa 39mila, è cresciuto del 14,7%; stessa cosa le entrate, di 22,3 milioni, lievitate del 17.4 %». Come se non bastasse, nell’ultima stagione invernale le prenotazioni online sono state il 700% in più rispetto all’anno precedente. Se a tutto questo si aggiunge che durante tutto l’anno è stato registrato un incremento dei pernottamenti di circa il 10% e che a brindare è stato anche l’albergo Chedi, le cui presenze sono aumentate del 15%, ecco che ad Andermatt è più di una persona a sfregarsi le mani.