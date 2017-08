Scontro a tre sul raccordo di Zurigo

(LE FOTO) L'incidente ha coinvolto due veicoli pesanti e un furgone poco prima dell'entrata dal tunnel dell'Uetliberg. La rampa è rimasta bloccata per tutta la mattinata.

Due veicoli pesanti e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente su una rampa della circonvallazione Ovest della A3 a Zurigo, poco prima dell'entrata dal tunnel dell'Uetliberg. La rampa è rimasta bloccata per tutta la mattinata, intasando il traffico da Coira in direzione di Basilea.

La rampa sarà riaperta al traffico verso le 13.00, ha reso noto la polizia. Stando alla nota, verso le 7.45 il conducente di un camion senza carico che si è immesso sulla rampa ha perso il controllo del veicolo e in una curva a destra ha urtato i ripari fonici sulla sinistra della carreggiata.

Un autoarticolato che procedeva nella medesima direzione è andato a sbattere contro il camion fermo, come anche un furgone che seguiva. I conducenti dei due veicoli pesanti, di 28 e 31 anni, hanno riportato ferite giudicate leggere e sono stati accompagnati in ospedale per controlli. Il conducente del furgone è rimasto illeso, ha reso noto la polizia.

L'urto danneggiato in modo serio i ripari fonici e il guardrail. Alcuni pezzi sono caduti sul sentiero sottostante che costeggia il fiume Sihl, senza fortunatamente causare feriti.

(Ats)