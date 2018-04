Sfiorato incidente ferroviario nei Grigioni

Incidente ferroviario sfiorato la scorsa notte nel canton Grigioni. Sconosciuti hanno depositato barre di metallo lunghe due metri sui binari della ferrovia retica, a Domat/Ems. Alle 23.55 un treno diretto a Thusis le ha travolte scaraventandole a distanza.

Per evitare ulteriori problemi, il convoglio di mezzanotte e 35 diretto a Coira è stato fermato, fino allo sgombero dei binari. È una fortuna che nessun treno sia deragliato e non ci siano stati feriti, rileva la polizia cantonale in una nota odierna. Si cercano testimoni.

(Ats)