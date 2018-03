Si apre il processo per il massacro

Si apre oggi al Tribunale distrettuale di Lenzburg (AG) il processo per il quadruplo assassinio di Rupperswil, un massacro che aveva scosso l'opinione pubblica svizzera per la sue efferatezza. Alla sbarra c'è uno svizzero di 34 anni originario della stessa località in cui si svolsero i fatti il 21 dicembre 2015.

Per motivi di spazio e di sicurezza il processo si terrà nei locali della polizia mobile di Schafisheim (AG). Durante i quattro giorni di dibattimenti tutti gli spettatori - 35 persone autorizzate e 65 giornalisti accreditati - dovranno passare un controllo.

Oggi si aprirà con l'interrogatorio di due esperti. Il Ministero pubblico ha infatti ordinato due perizie psichiatriche. L'imputato, uno studente che aveva allenato una squadra di calcio giovanile, potrebbe essere condannato alla detenzione a vita e a una misura d'internamento.

L'imputato è reo confesso ed è detenuto dal dicembre del 2016 in regime di espiazione anticipata della pena. Il 34enne deve rispondere di assassinio plurimo, ripetuta estorsione, sequestri di persona, atti sessuali con un fanciullo, ripetuta coazione sessuale, incendio intenzionale e possesso di materiale pornografico proibito.

Ieri è stato pubblicato l'atto d'accusa. Secondo il documento, il 34enne svizzero aveva pianificato minuziosamente il suo atto criminale. Non solo: ne aveva previsti due altri con le medesime modalità nei cantoni di Soletta e Berna. Il procuratore intende rendere nota la richiesta di pena durante il dibattimento.

L'uomo era incensurato e abitava a poche centinaia di metri dal luogo del massacro. Ha sgozzato una madre di famiglia 48enne, i suoi due figli di 13 e 19 anni, nonché l'amica 21enne del primogenito. I cadaveri parzialmente carbonizzati furono rinvenuti la sera del 21 dicembre 2015 nella casa di Rupperswil in cui era stato segnalato un incendio.

Il 34enne è stato arrestato in un locale pubblico di Aarau nel maggio del 2016, al termine di cinque mesi di laboriose indagini. Dall'inchiesta è emerso che l'uomo ha anche abusato sessualmente del 13enne. Prima del massacro, obbligò inoltre la madre a recarsi in banca e presso un bancomat per prelevare 10'000 franchi e 1000 euro. L'arma del delitto, un coltello da cucina, non è mai stata ritrovata.

Secondo gli inquirenti l'uomo aveva pianificato di uccidere le quattro persone e di incendiare l'abitazione, e tutto fa pensare che abbia agito da solo. Nessun indizio permette invece di dire che prima del giorno del massacro l'accusato si sia avvicinato a bambini con l'intento di commettere abusi sessuali. L'accusa di pornografia si riferisce ai numerosi video con scene di sesso con minori ritrovati negli apparecchi elettronici sequestrati nel suo appartamento.

(Ats)