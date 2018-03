Si vota in Svizzera e non solo

L'iniziativa "No Billag" e il nuovo ordinamento finanziario 2021 sono i temi federali, ma molti i dossier di carattere cantonale su cui i cittadini dovranno esprimersi. Si vota anche in Italia.

Giornata di votazioni oggi in Svizzera, ma non solo. Infatti le urne sono aperte fino alle 12 per votare sull'iniziativa popolare "No Billag" che chiede la soppressione del canone radiotv e sull'ordinamento finanziario 2021 che invece concerne la proroga del diritto della Confederazione a incassare l’IVA e l’imposta federale diretta. Due temi di carattere federali importanti.

Ma si vota anche su temi di carattere cantonale. Nel canton Svitto e nel canton Friburgo si vota sui finanziamenti ai partiti. In questi due cantoni i cittadini sono chiamati alle urne su alcune iniziative volte a imporre trasparenza su fonti e ammontare dei soldi ricevuti dalle formazioni politiche. Nel canton Vaud gli elettori si pronunciano invece sull’ipotesi di un’assicurazione cantonale per il rimborso delle cure dentarie di base. Nel canton Berna e nel canton Zurigo, si vota su temi inerenti l'istruzione pubblica, mentre sull'introduzione del menu vegano nelle mense scolastiche dovranno dire la loro i cittadini di Basilea Città.

Varie elezioni cantonali

Questo è però un giorno di elezioni negli Esecutivi di alcuni Cantoni. A Friburgo è in programma una suppletiva per il seggio nell’Esecutivo lasciato vacante dalla ministra dimissionaria Marie Garnier, si tiene pure il voto sul landamano di Uri e nel canton Glarona si rinnova il Governo con 4 ministri su 5 che si ripresentano. Anche nella città di Zurigo si sta votando per rinnovare i poteri comunali.

Al voto anche nella Svizzera italiana

Nella Svizzera italiana le urne sono aperte in due Comuni. A Mesocco è in ballo un credito da 780’000 franchi a 3 milioni, per i lavori di ripristino a seguito dell'incendio boschivo che divampò nella località a fine 2016. Il referendum contro le tariffe e il regolamento sui rifiuti è invece il tema sui cui si devono pronunciare i cittadini del Gambarogno.

Seggi aperti anche in Italia

Da notare infine che fino alle 23 si voterà anche in Italia. 46 milioni di elettori dovranno eleggere 618 membri della Camera dei deputati e 309 del Senato.

Da mezzogiorno aggiornamenti in diretta sul nostro sito

(Red/Ats)