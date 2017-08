Sospese definitivamente le ricerche in Bregaglia

La ricerca delle otto persone disperse dopo la frana del Pizzo Cengalo, in Val Bregaglia (GR), al momento non riprenderà. Nella zona potrebbero infatti verificarsi ulteriori smottamenti. Lo ha reso noto oggi la polizia retica in un comunicato. La Polizia cantonale presuppone inoltre che gli otto dispersi sarebbero stati travolti dalle rocce cadute.

La situazione verrà costantemente rivalutata, si legge nella nota. Le operazioni per trovare le persone che mancano all'appello da mercoledì - quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri - sono state interrotte dopo che ieri pomeriggio una seconda colata di fango ha raggiunto il villaggio di Bondo (GR).

Nell'area colpita dal disastro naturale, questa mattina sono stati svolti unicamente i lavori di messa in sicurezza giudicati più urgenti.

(Ats)