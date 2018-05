Sospesi i treni speciali per il Grasshopper

Dopo i disordini causati dai tifosi del Grasshopper sul treno di rientro per Zurigo, la reazione delle Ferrovie federali, del Grasshopper e della Swiss Football League non si è fatta attendere. In un comunicato congiunto FFS, Club e Lega calcio hanno condannato senza mezzi termini gli episodi di violenza accaduti dopo la partita di sabato sera.

L'ex regia federale ha inoltre precisato di aver sporto una denuncia penale in relazione ai fatti di questo fine settimana e di quelli analoghi avvenuti il 18 aprile scorso su un altro convoglio speciale che rientrava a Zurigo da Basilea.

Le FFS hanno quindi deciso di sospendere i treni speciali per le prossime partite in trasferta del Grasshopper. Dal canto suo, il CEO del club zurighese Manuel Huber ha dichiarato che "non tollererà assolutamente più" simili episodi. "Una volta ancora a subire le conseguenze di poche persone, che non hanno nulla a che vedere con lo sport, sarà il 99% di tifosi pacifici".

(Ats)