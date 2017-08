Sostegno di 500mila franchi per Bondo

Il Patronato svizzero per i comuni di montagna ha istituito un fondo speciale per il villaggio bregagliotto raggiunto dalla frana.I lavori di ripristino dureranno anni.

Il villaggio di Bondo, nella Val Bregaglia, riceverà un sostegno finanziario di 500mila franchi dal Patronato svizzero per i comuni montagna ("Schweizer Patenschaft für Berggemeinden") per l'emergenza dopo la grande frana che si è staccata il 23 agosto dal Pizzo Cengalo e ha raggiunto il paese.

Inoltre, l'organizzazione ha comunicato in una nota odierna di avere istituito un fondo speciale per Bondo. Il presidente, l'ex consigliere federale Hans-Rudolf Merz, invita privati, Comuni, aziende e fondazioni a finanziare il fondo con donazioni e contributi. "In questo modo - si legge nel comunicato - il Comune di Bregaglia dovrebbe essere in grado di provvedere immediatamente ai lavori di pulizia e riordino, alla ricostruzione delle infrastrutture distrutte e a progetti seguenti come nuove misure preventive".

Il villaggio di Bondo in Valle Bregaglia (GR) non tornerà rapidamente alla normalità dopo la grossa frana della scorsa settimana. I lavori di ripristino dureranno anni, hanno indicato oggi le autorità, e rimane ancora incerto quando gli abitanti potranno fare ritorno alle proprie abitazioni

(Ats)