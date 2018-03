A sostegno di progetti di ricerca e sviluppo UE

La Svizzera parteciperà al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo orientati al mercato a livello transfrontaliero nel campo della digitalizzazione: il Consiglio federale ha adottato oggi un'intesa internazionale in questo senso.

L'accordo sulla partecipazione alla cosiddetta Joint Technology Initiative Electronic Components and Systems for European Leadership (JTI ECSEL) riguarda principalmente progetti nell'ambito della digitalizzazione, in particolare nei settori della micro e nanoelettronica, dell'integrazione di sistemi e dei sistemi intelligenti, precisa la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in una nota.

Il programma ECSEL è aperto a tutti gli Stati dell'Unione Europea e agli Stati associati ai programmi europei di ricerca e innovazione Orizzonte 2020. Per il periodo attualmente in corso (2014−2020) sono previsti progetti per complessivamente 4 miliardi di euro (circa 4,68 miliardi di franchi svizzeri). I costi vengono indennizzati dall'UE e dalla Confederazione nella misura del 70% per gli istituti di ricerca, del 50-60% per le PMI e del 30-35% per le grandi imprese. Orizzonte 2020 contribuisce con un importo di 1,18 miliardi di euro a cui si aggiungono i fondi versati dai Paesi partecipanti (anche circa 1,1 miliardi) e contributi in "prestazioni proprie" da parte dell'industria privata.

La SEFRI precisa che l'agenda di ricerca viene stabilita dalle associazioni dell'industria che aderiscono all'organizzazione ECSEL, mentre i Paesi coinvolti possono partecipare alla definizione della strategia, alla valutazione centrale e all'assegnazione dei fondi. A beneficiare dell'iniziativa - secondo Berna - saranno soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) e gli istituti di ricerca.

Con la firma dell'accordo la Confederazione si impegna a partecipare alla promozione di progetti secondo le norme del programma ECSEL e a mettere a disposizione a tale scopo un budget per i partner di progetto svizzeri. Il bando ECSEL per il 2018 sarà già aperto a un eventuale partecipazione elvetica.

L'associazione della Svizzera a Orizzonte 2020, avvenuta nel 2017, ha reso possibile la sua partecipazione a ECSEL. Il Parlamento ha stanziato i fondi già nel 2016 nel quadro del Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2017–2020.

(Ats)