Sparatoria a Payerne

Il fatto di sangue è avvenuto in un edificio vicino alla stazione. Ci sarebbero un morto, mentre sarebbe in corso un'operazione di polizia.

Una sparatoria ha turbato la quiete della cittadina vodese di Payerne nel tardo pomeriggio di oggi. Un portavoce della Polizia cantonale interpellato dall'ats ha indicato in serata che una operazione è in corso, senza fornire particolari. Secondo fonti di stampa ci sarebbe un morto.

Il sito online di "20 Minutes", citando diverse testimonianze raccolte sul posto, riferisce che verso le 18.30 sono stati sparati da 20 a 30 colpi in uno stabile di rue de la Gare, presso la stazione. Una persona è probabilmente deceduta, ha detto una vicina di casa al giornale, aggiungendo che nella la tromba delle scale c'erano "bossoli dappertutto". Non si sa se lo sparatore sia ancora nell'immobile e se sia fuggito. Sempre secondo il giornale lo stabile sarebbe stato evacuato dalla polizia.

I protagonisti della sparatoria erano nuovi venuti nello stabile ma si sarebbero già fatti notare a più riprese per grida e litigi, riferisce ancora "20 Minutes" citando un altro vicino. Il quotidiano "24 Heures" online parla di un possibile dramma familiare e indica che verso le 21 un camion dei pompieri è arrivato sul posto con una scala per far scendere una persona rifugiatasi sul tetto. Ancora non si sa di chi si trattasse.

