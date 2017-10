Spettacolo di luci su Palazzo federale

La facciata di Palazzo federale si è illuminata ieri sera per la settima edizione dello spettacolo di suoni e luci "Rendez-vous Bundesplatz", che sarà in calendario per le prossime sei settimane, attirando circa 8700 persone.

"Rendez-vous Bundesplatz", che quest'anno è dedicato al 500esimo anniversario della Riforma protestante, attira ogni anno più di mezzo milione di spettatori dalla Svizzera e dall'estero, secondo gli organizzatori. Lo spettacolo, gratuito, dura 25 minuti e ha luogo quotidianamente alle 19.00 e alle 20.30. Dal giovedì al sabato vi è una proiezione supplementare alle 21.30.

L'anno scorso la manifestazione ha attirato quasi 600'000 curiosi. Per l'edizione 2017 le misure di sicurezza sono state potenziate.

(Ats)