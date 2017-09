Spino e Sottoponte inabitabili per 2 mesi

Nel fare il quotidiano punto della situazione, oggi il Comune di Bregaglia ha informato che le frazioni di Spino e Sottoponte sono state inserite nella cosiddetta "zona rossa", il che significa che queste aree sono acutamente in pericolo in caso di altre colate di fango e sassi. Gli edifici resteranno probabilmente inabitabili per due o più mesi.

"Già una prossima colata potrebbe mettere acutamente in pericolo le aree blu e rosse“, ha dichiarato ai media a Promontogno Martin Keiser, dell’Ufficio foreste e pericoli naturali grigionese. Prima che queste zone possano essere rese abitabili è necessario prendere ampie misure di sicurezza. Innanzitutto il bacino di ritenzione e il letto del fiume Maira devono essere svuotati così da poter far posto ad altre grosse quantità di materiale e riportare il letto del fiume Maira al suo livello originale.

"Oggi ho dovuto informare gli abitanti di Spino e Sottoponte che per almeno due mesi non potranno far ritorno alle loro case“, ha commentato il sindaco Anna Giacometti. Anche edifici nella zona blu, i quali sono già sommersi dalla piena, e nella zona rossa di Bondo saranno abitabili al più presto fra due mesi. "Per gli abitanti è una cosa grave, ma faremo tutto il possibile per aiutarli e sostenerli in questa difficile situazione“, ha aggiunto Giacometti. Nella giornata di mercoledì gli abitanti di Spino e Sottoponte avranno la possibilità di accedere, accompagnati, alle proprie case. Domani, martedì, riceveranno informazioni più dettagliate.

Lo stato dei lavori

Il capoprogetto per i lavori di ripristino, Gian Cla Feuerstein, dell’Ufficio foreste e pericoli naturali grigionese ha spiegato lo stato attuale dei lavori. Accanto a quelli di messa in sicurezza dall’erosione della Maira della vecchia strada cantonale, è in atto lo sgombero del ponte sulla nuova strada cantonale, la quale servirà da accesso al cantiere e al deposito di materiale. "Solo a questo punto si potrà iniziare con i lavori di sgombero del bacino di ritenzione. Visto che l’ultima colata ha portato nuovamente molto materiale, i lavori di sgombero dureranno, nel migliore dei casi, almeno due mesi“. Per gli abitanti l’accesso a Bondo è possibile al più presto a partire da giovedì, dato che sono ancora al lavoro diversi grossi macchinari.

"Appena gli edifici nella zona blu e rossa saranno sicuri dal punto di vista statico, gli abitanti potranno accedere, sempre accompagnati dagli addetti“, ha spiegato Martin Bühler dell’Ufficio militare e protezione civilegrigionese, il quale dirige e coordina gli eventi nello stato maggiore comunale. "Per ragioni di sicurezza la zona blu e rossa deve poter essere evacuata in ogni momento entro quattro minuti. Ciò a condizione che ci sia luce diurna e una buona vista verso la zona del Pizzo Cengalo e verso la Val Bondasca".

Fino a nuovo avviso, inoltre, per Bondo, Spino e Sottoponte manca anche l’energia elettrica e l’approvvigionamento idrico. Pure fino a nuovo avviso la rete fissa di telefonia non può essere garantita in certe parti di Promontogno, Bondo, Spino e Sottoponte.

