Steinmeier elogia la democrazia elvetica

Senza democrazia l'Europa non ha un buon futuro. La sua credibilità si basa sull'impegno per lo stato di diritto e i diritti umani. È con queste parole, pronunciate a Palazzo federale a Berna, che il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha aperto la sua visita ufficiale di due giorni in Svizzera. Lo accompagna la moglie Elke Büdenbender.

Auspicando vicinanza tra l'Unione Europea e la Confederazione, il capo dello Stato tedesco ha criticato quelle forze politiche che in Europa, pur parlando di democrazia, spingono all'esclusione, indica l'agenzia di stampa Dpa. Steinmeier ha elogiato la solida democrazia elvetica e il coinvolgimento di Berna in molte organizzazioni internazionali e nella risoluzione di conflitti.

In precedenza, il presidente della Confederazione, Alain Berset, ha parlato di una relazione fra i due Stati che va oltre l'amicizia. Mi spingerei perfino a parlare di amore, ha affermato, secondo il testo scritto del suo discorso. In Svizzera, ha ricordato, vivono oltre 300'000 tedeschi, mentre in Germania risiedono circa 90'000 svizzeri. Oltre che strettamente legati dal punto di vista economico, i due Paesi costituiscono anche una comunità di valori, ha rilevato Berset, citando gli impegni per la pace e la democrazia, così come le iniziative per il ricollocamento dei rifugiati.

Berset ha reso omaggio agli immigrati tedeschi che hanno arricchito, anche culturalmente la Svizzera, dal compositore Richard Wagner al cofondatore del dadaismo Hugo Ball, oppure Henri Nestlé, arrivato sulle rive del Lemano da Francoforte. Il presidente della Confederazione ha infine auspicato di ritrovare il coraggio del confronto, anche quando si hanno punti di vista diversi.

Dopo il loro arrivo all'aeroporto di Zurigo, Steinmeier e consorte, accompagnati da Berset e moglie, hanno raggiunto Berna a bordo di un treno speciale. Qui, sulla piazza delle cattedrale, il capo di Stato tedesco è stato ricevuto, con gli onori militari, dal Consiglio federale in corpore. Dopo i discorsi di rito, nella cornice del Bernerhof in agenda c'erano i colloqui ufficiali con i ministri Berset, Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga, Johann Schneider-Ammann e Ignazio Cassis. In serata è prevista una cena di gala.

(Ats)