Successione Burkhalter, confermati i 3 nomi

Sono scaduti a mezzanotte i termini per le sezioni cantonali del PLR per proporre nomi al partito nazionale. Nella notte il PLR ha pubblicato un tweet confermando di aver ricevuto solo tre candidature. Le persone ufficialmente in corsa per sostituire Didier Burkhalter in Consiglio federale sono dunque il ticinese Ignazio Cassis, il ginevrino Pierre Maudet e la vodese Isabelle Moret.

La palla passa ora nelle mani del partito nazionale che si riunirà il 21 agosto per valutare i nomi proposti dalle sezioni cantonali e formulare una raccomandazione al gruppo parlamentare. Toccherà a quest'ultimo, il 1° settembre durante una riunione prevista a Neuchâtel, scegliere il o i candidati che saranno sottoposti all'Assemblea federale. Il successore del consigliere federale Didier Burkhalter sarà eletto il 20 settembre.

Il partito si rallegra che "tre personalità particolarmente competenti e con una lunga esperienza" in importanti funzioni politiche siano disponibili, precisa stamani il PLR in una nota.

Isabelle Moret potrà contare sull'appoggio delle Donne PLR. È importante che la sostengano "con fermezza", ha affermato la loro presidente Doris Fiala alla radio di lingua tedesca SRF. La consigliera nazionale zurighese era inizialmente favorevole ad una candidatura ticinese, ma l'annuncio della partenza di Doris Leuthard alla fine della legislatura ha cambiato la situazione. Questa dimissione ha rilanciato la questione femminile, ha spiegato.

Il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri Didier Burkhalter lascerà il governo alla fine di ottobre dopo averne fatto parte per otto anni.

(Ats)