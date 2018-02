Successo per il Passaporto dei Musei

L'anno scorso più di un milione di persone hanno visitato un'esposizione o un sito storico grazie al Passaporto Musei Svizzeri. Si tratta di una soglia simbolica per la fondazione creata nel 1996. Lo speciale abbonamento, lanciato dall'Ufficio federale della cultura, da Svizzera Turismo e dall'Associazione dei musei svizzeri, permette l'accesso gratuito per un anno ad oltre 500 musei. L'offerta sta riscuotendo un successo crescente fra i turisti, scrive oggi in una nota la fondazione Passaporto Musei Svizzeri.

La classifica dei musei più visitati grazie al passaporto è guidata dal Castello di Chillon (VD). Seguono le altre sedi del Museo nazionale svizzero e il museo della Fondazione Gianadda di Martigny (VS). Al quarto rango figura il Museo all'aperto del Ballenberg (BE), davanti Museo delle belle arti di Berna, al suo omologo di Basilea, al Museo Rietberg di Zurigo, al Matterhorn Museum di Zermatt (VS) e al Museo olimpico di Losanna.

In Ticino è possibile visitare ben 39 Musei da Airolo a Chiasso. Cliccando qui potete scaricare la lista, divisa per Cantoni, di tutti i musei affiliati.

(Red)