Susanne Ruoff minacciata di morte

In seguito allo scandalo AutoPostale, qualcuno si sarebbe spinto fino a minacciare la direttrice generale de La Posta. Lo riporta il SonntagsBlick.

Lo scandalo che ha travolto AutoPostale ha scaldato talmente gli animi che la direttrice generale dell'azienda Susanne Ruoff sarebbe stata minacciata di morte. A sostenerlo è il domenicale "SonntagsBlick".

La Posta ha confermato al giornale che sono "state prese le misure necessarie per proteggere" la Ruoff. Secondo quanto pubblicato, l'azienda avrebbe richiesto i servizi della società di sicurezza privata Securitas, in modo da elaborare un piano per tutelare la direttrice.

Fra le varie misure intraprese vi è anche la messa in sicurezza di uno chalet a Crans-Montana (VS), con possibilità - in caso di necessità - di allestire una sorveglianza continua.

Il caso che ha coinvolto AutoPostale ha avuto un grande impatto a livello mediatico. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha scoperto operazioni illecite - emerse durante la revisione dei conti - per un totale di 78,3 milioni di franchi dal 2007 al 2015. Si tratta di sovvenzioni federali e cantonali ottenute con trucchi contabili.

Ieri la ministra dei trasporti Doris Leuthard ha domandato un'inchiesta sul caso. Dopo che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e la giustizia bernese si sono dichiari non competenti, il governo sta valutando se sia possibile passare tramite un'unità dell'Amministrazione federale.

(ATS)