Tagli al personale alla SR Technics

Il gruppo zurighese SR Technics sta esaminando la possibilità di una ristrutturazione presso la sede di Zurigo, che potrebbe toccare fino a 300 posti di lavoro nel settore della manutenzione dei velivoli. Allo stesso tempo, la società sta valutando la possibilità di espandere la divisione motori con circa 100 nuovi impieghi.

In un comunicato odierno l'ex filiale di Swissair ha confermato notizie al riguardo circolate venerdì scorso nei media, precisando che a Zurigo il numero dei dipendenti potrebbe scendere dagli attuali 1'500 a 1'300 sull'arco di due anni. L'azienda garantisce che per quanto possibile intende limitare il numero dei licenziamenti e afferma di aver avviato una procedura di consultazione con i rappresentanti del personale.

La Svizzera è una delle piazze economiche più costose al mondo, afferma SR Technics. L'azienda - che a livello mondiale occupa circa 3'000 persone - si vede costretta a esaminare le proprie attività sotto tutti gli aspetti per rimanere competitiva, precisa la nota.

Già ad inizio 2015, la società aveva annunciato un ingente taglio di posti di lavoro, prima 250 e soli quattro mesi dopo altri 300, a causa della pressione dei costi, dell'aumento della concorrenza e delle forti fluttuazioni delle valute.

Dal 2016 l'ex filiale di Swissair è di proprietà della cinese HNA Group, a cui appartengono tra le altre cose anche la società zurighese attiva nella ristorazione a bordo degli aerei Gategroup, l'azienda zurighese attiva nell'assistenza a terra Swissport e quella basilese specializzato nel commercio esentasse (duty-free) Dufry.

Il gruppo cinese è noto per essere particolarmente indebitato, tanto da vendere le sue partecipazioni. A fine marzo Gategroup ha dovuto rinunciare ad entrare in borsa poiché non è riuscita a convincere gli investitori a sottoscrivere le azioni al prezzo previsto. Recentemente, è stato annunciato che HNA intende vendere la sua partecipazione del 26% nella catena alberghiera Hilton.

