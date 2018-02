Temperature polari in tutta la Svizzera

(LE FOTO) Previsti tra i -10 gradi sotto i mille metri e prossime ai -30 gradi in alta montagna. È sempre attivo un dispositivo ticinese da contattare in caso di emergenza.

Come annunciato ormai da qualche giorno, da oggi molte località svizzere sono strette nella morsa del gelo. Stamane sono state infatti registrate le temperature più basse di quest'inverno, vicine ai -15 gradi sotto i 1000 metri di quota e prossime ai -30 in alta montagna.

A Brülisau nell'Appenzello Interno, a 915 metri di altitudine, la colonnina di mercurio segnava -16,6 gradi, sull'Uetliberg presso Zurigo (869 m) -14,2, indica Meteonews. Anche in località a quote minori è scesa sotto i -10 gradi.

In altitudine, la temperatura più bassa è stata misurata nei Grigioni, nella zona del Passo del Forno (Ofenpass) tra l'Engadina e la Val Monastero, con un -28,3 gradi a 1970 metri di quota.

Per la giornata di oggi Meteonews ha previsto a basse quote temperature tra i -10 e i -3 gradi. Ma a causa di una bise da moderata a tempestosa quelle percepite oscilleranno tra i -10 e i -20 gradi.

Emergenza freddo

Durante tutto l’anno è attivo in Ticino un dispositivo di aiuto d’urgenza per le persone – residenti o straniere in transito – che dovessero trovarsi in situazioni di emergenza.

Il dispositivo cantonale di gestione delle situazioni d’urgenza prevede l’intervento del Cantone, in collaborazione con alcuni privati, per fornire immediatamente vitto e alloggio alle persone in difficoltà. Esso è in funzione in maniera permanente, anche in questi giorni particolarmente freddi, durante i quali si potrebbe verificare un aumento delle persone in situazioni di emergenza. Si invita pertanto a segnalare eventuali situazioni di emergenza a uno dei servizi elencati qui di seguito, che provvederà ad attivare il dispositivo:

Polizia: 112/117

Servizio guardia medica: 091 800 18 28

Ambulanza: 144

Pompieri: 118

(Red/Ats)