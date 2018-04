Tenta di uscire dalla finestra, ma cade

Un 27enne somalo è rimasto ferito stamane a Samedan, in Engadina, dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio. Secondo quanto indica in una nota la Polizia cantonale grigionese, l'africano aveva pernottato presso un collega. Quando ha voluto recarsi al lavoro stamane questi era però già partito e aveva chiuso a chiave la porta della camera.

Il 27enne ha allora tentato di uscire dalla finestra per entrare nell'abitazione vicina, aiutandosi con una "corda" da lui "costruita", utilizzando tra l'altro il cavo per caricare un laptop e una prolunga per lo stesso apparecchio, che aveva fissato all'impianto di riscaldamento. L'operazione alpinistica non è però riuscita e a metà percorso il giovane è precipitato andando a sbattere sette metri più in basso su una tettoia sottostante.

Il somalo ha riportato ferite definite dalla polizia di media gravità. Dopo i primi soccorsi è stato trasportato dalla Rega in elicottero all'ospedale cantonale di Coira.

(Ats)