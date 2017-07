Thomas Greminger alla testa dell'OSCE

La nomina dello svizzero a segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa è stata formalmente confermata.

Lo svizzero Thomas Greminger è il nuovo segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). La sua nomina, già annunciata la settimana scorsa, è stata formalmente confermata oggi alla sede di Vienna. Nessuno dei 57 Stati membri dell'organizzazione si è infatti opposto alla scelta fatta dal Consiglio permanente nel termine di cinque giorni previsti. "Questa nuova responsabilità nell'OSCE riflette la nostra volontà di dare un contributo concreto e durevole alla sicurezza del nostro continente per mezzo della cooperazione", ha dichiarato il consigliere federale Didier Burkhalter, citato in una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Oltre alla nomina di Greminger, in seno all'organizzazione sono stati decisi altri tre avvicendamenti importanti: l'ex ministra islandese degli affari esteri, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, è stata chiamata a dirigere l'Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani, l'ex ministro francese Harlem Désir è stato nominato rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e l'ex segretario generale dell'OSCE, l'italiano Lamberto Zannier, è il nuovo alto commissario per le minoranze nazionali.

Prima della sua nomina, Greminger è stato direttore supplente della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e capo del settore cooperazione sud, sempre presso la DSC. Nato a Lucerna nel 1961 e cresciuto ad Adliswil (ZH), nel 1990 è entrato nel servizio diplomatico del DFAE. Tra il 2010 e il 2015 è stato rappresentante permanente della Svizzera presso l'OSCE, le Nazioni unite e le organizzazioni internazionali a Vienna.

Con i suoi 57 Stati partecipanti tra Nord America, Europa e Asia, l'OSCE, che ha sede a Vienna, è l'organizzazione regionale per la sicurezza più grande del mondo nonché un'importante piattaforma per il dialogo e l'azione congiunta, ricorda il comunicato del DFAE.

Il segretario generale dirige il Segretariato a Vienna e assiste da vicino la presidenza in carica ed è nominato dal Consiglio dei ministri per un periodo di tre anni. Il mandato può essere rinnovato una volta.

