Ticket a tre candidati per il PLR

Ignazio Cassis, Isabelle Moret e Pierre Maudet sono tutti e tre candidati ufficiali per la successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Lo ha deciso oggi a Neuchâtel il gruppo parlamentare del PLR.

Prima della scelta, i tre "finalisti" hanno potuto presentarsi, in ordine estratto a sorte, al gruppo, che ha poi preso la decisione definitiva nella lussuosa cornice dell'hotel Beau Rivage. Il primo ad essere ascoltato è stato Cassis, seguito da Pierre Maudet e Isabelle Moret. Il ticinese e la vodese - in quanto membri del gruppo parlamentare - avrebbero potuto partecipare alla votazione, ma hanno rinunciato a questa possibilità.

Tutti i candidati si sono mostrati fin da subito fiduciosi. Cassis, dopo essersi presentato alla "frazione", ha affermato di aver avuto buone sensazioni e che il tutto è sembrato un po' come un esame. I colleghi di partito gli hanno posto molte domande, sia di carattere politico che privato, ha detto ai media.

Maudet ha dal canto suo dichiarato che ha dovuto rispondere a qualche quesito difficile, ma che è stato "stimolante". Il ginevrino ha dovuto interagire in tedesco e francese, ma anche in italiano e inglese.

Moret ha detto che è stato strano farsi interrogare dai propri colleghi di partito, ma ha affermato che è andata bene e che è stata in grado di trasmettere la sua visione della Svizzera.

I candidati

Il grande favorito per il posto nell'esecutivo è a detta di molti il ticinese Ignazio Cassis. Il 56enne siede da 10 anni in Consiglio nazionale e la sua carta vincente sono proprio le sue origini, visto che il Ticino aspetta da 18 anni di rientrare in governo.

Cassis è anche presidente della "frazione" del PLR - carica che ha provvisoriamente lasciato - e della commissione della sanità del Nazionale, fatto che lo rende un personaggio influente. L'ex medico cantonale ticinese non ha però esperienze di governo e viene criticato per la sua vicinanza alle casse malattia, fatto che nella Svizzera tedesca gli ha fatto ottenere l'ironico nomignolo "Krankencassis".

A questo proposito, Cassis ha momentaneamente lasciato la presidenza di Curafutura, associazione che riunisce quattro grandi assicuratori malattia.

La vodese Isabelle Moret (46 anni) è consigliera nazionale dalla fine del 2006. Come Cassis, si occupa soprattutto di politica sanitaria e sociale, ma ha anche contribuito a plasmare l'applicazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Neanche Moret ha ancora esperienza in governo, ma ha il vantaggio di essere donna. Attualmente in Consiglio federale ve ne sono due.

(ATS)