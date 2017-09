Trimbach, rinvenuti 2 cadaveri in una casa

Due persone sono state trovate morte ieri pomeriggio in un'abitazione di Trimbach, nel canton Soletta. Secondo i primi elementi dell'indagine viene prediletta la pista del delitto famigliare.

Sono in corso investigazioni per identificare le vittime, le cause e le circostanze dei decessi, informa un comunicato odierno della polizia solettese, precisando che al momento "non vi sono indizi di un intervento di terzi". I corpi saranno sottoposti ad un'autopsia.

Sul posto sono intervenuti il Ministero pubblico, diversi servizi speciali della polizia cantonale, collaboratori dell'istituto di medicina legale e anche un gruppo di sostegno psicologico.

(Red/Ats)