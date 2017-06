Trovato morto un lupo a Jaun

Un lupo morto è stato trovato ieri verso le 18.00 in un campo in territorio di Jaun, nel canton Friburgo. Le circostanze del decesso non sono ancora state stabilite, informa in un comunicato odierno il Servizio cantonale delle foreste e della fauna (SFF). Il cadavere è stato rinvenuto da un agricoltore, ha riferito all'ats il direttore dell'SFF Dominique Schaller. Il guardia caccia ha potuto stabilire che si trattava di un esemplare di femmina adulta. Al momento non è tuttavia possibile sapere se si tratta di F13, identificata ad inizio anno nella stessa regione della Gruyère. La carcassa è stata trasportata subito all'Istituto di patologia dell'Università di Berna per eseguire l'autopsia. Sui resti saranno svolte anche delle analisi genetiche al fine di determinare l'identità del predatore. I risultati dovrebbero essere disponibili entro una settimana.

L'SFF e la polizia cantonale hanno avviato delle indagini e il ministero pubblico ha aperto un'inchiesta. Nessuna pista è al momento privilegiata. L'intervento di terze persone non è però escluso, ha affermato Schaller. Superficialmente l'animale non presenta tracce di proiettili, ma non è possibile escludere una pallottola di piccolo calibro, ha spiegato il capo dell'SFF. Lo specialista ritiene tuttavia più probabile un avvelenamento.

(Ats)