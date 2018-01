Trump: "Ho grande rispetto per la Svizzera"

Il presidente della Confederazione Alain Berset ha incontrato il presidente americano Donald Trump oggi in tarda mattinata a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos. All'inizio del colloquio Berset ha ricordato la lunga relazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti ed espresso il desiderio di approfondirla.

Su twitter il presidente della Confederazione ha sottolineato "l'eccellente discussione" con il presidente americano. "La Svizzera e gli Stati Uniti figurano tra i paesi più innovativi del mondo e (sono) pronti a rafforzare la loro eccellente amicizia", ha aggiunto.

"È un grande onore essere qui a Davos" ha detto da parte sua Trump, esprimendo il suo "enorme rispetto" per la Svizzera.

Trump ha "arricchito la Svizzera"

Gli svizzeri hanno investito così tanto sul mercato americano che la Confederazione ha fortemente approfittato dell'impennata del 50% dei mercati borsistici, ha aggiunto Trump. "Ho reso gli svizzeri ancora più ricchi", ha detto.

Alain Berset era accompagnato dal ministro degli affari esteri Ignazio Cassis e da quello dell'economia Johann Schneider-Ammann. Questo incontro è avvenuto poco prima del discorso molto atteso di Trump al WEF.

Cassis incontra Hahn: "Vi è interesse ad avere buone relazioni con l'UE"

Stilando un bilancio del Forum economico mondiale (WEF) di Davos, dal canto suo Cassis, dopo aver incontrato ieri per la prima volta il suo interlocutore europeo, il commissario Johannes Hahn, si è rallegrato. "Si trattava di fare conoscenza, di verificare il suo impegno nel dossier Svizzera-UE, di stilare il bilancio di ciò che è stato fatto e stabilire i prossimi passi", ha dichiarato Cassis ai media presenti al WEF.

Vi è interesse dalle due parti ad avere buone relazioni, ha detto Cassis. Ma ha anche ricordato al suo interlocutore gli elementi che non vengono presi in considerazione dalla Svizzera in vista di un futuro accordo quadro istituzionale: i "giudici stranieri" che sarebbero chiamati a risolvere le controversie e l'applicazione automatica del diritto europeo.

I due politici hanno evocato l'idea di un tribunale arbitrale, con un giudice svizzero, lanciata recentemente. Ma non sono entrati nel dettaglio per esempio sul numero di giudici, ha detto Cassis. Per il ministro degli affari esteri è importante chiarire ora ciò che la Svizzera vuole. Trovare una soluzione sarà una tappa successiva. Il Consiglio federale adotterà la sua linea mercoledì prossimo.

"Cercherò di calmare questa drammatizzazione eccessiva in Svizzera", ha detto Cassis. "Se non troviamo una soluzione, non è la fine del mondo. Continueremo a esistere". Per il ministro degli affari esteri PLR occorre giungere a una soluzione che possa essere accettata dal popolo.

(Ats)