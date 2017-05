Uffici postali, Ginevra appoggia il Ticino

L'iniziativa cantonale ticinese sugli uffici postali fa proseliti in Romandia: dopo il Vallese, lo scorso febbraio, è giunto infatti oggi, venerdì, anche il sostegno del canton Ginevra. Il Parlamento ginevrino, con la sola opposizione dei deputati liberali-radicali, ha approvato una risoluzione urgente di sostegno al testo, all'indirizzo dell'Assemblea federale. Il Gran Consiglio ticinese ha adottato l'iniziativa in questione lo scorso dicembre: essa punta a rafforzare la posizione dei comuni confrontati al rischio di soppressioni di uffici postali, consentendo loro in particolare la via del ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF).

