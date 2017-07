Ultimo mandato per Doris Leuthard

In Governo dal 2006, l'attuale presidente della Confederazione non intende ripresentarsi nel 2019 per una nuova legislazione.

Doris Leuthard non intende ripresentarsi per un nuovo mandato in Consiglio federale nell'autunno del 2019. In interviste concesse oggi alle televisioni romanda RTS e svizzero tedesca SRF, la ministra dei trasporti e dell'ambiente afferma per la prima volta che questa è la "sua ultima legislatura".

In entrambe le lingue la responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) afferma persino di trovarsi "alla fine della sua ultima legislatura".

La partenza del governo non pare comunque imminente: interrogata dalla giornalista romanda, Leuthard spiega infatti di volersi ancora occupare di politica mediatica - verosimilmente il futuro della Società svizzera di radiotelevisione (SRG SSR) - e climatica. Alla SRF dice di avere "l'impressione di essere riuscita a compiere qualcosa per il Paese". Afferma inoltre di essere piena "di gioia e gratitudine per aver avuto il privilegio di operare in questo Consiglio federale". Leuthard ha anche escluso di passare agli affari esteri dopo la partenza di Didier Burkhalter: "Se si cambia dipartimento bisogna restare da quattro a sei anni".

La responsabile del DATEC, 54enne, è in Governo dal 14 giugno del 2006 ed è dunque la decana in Consiglio federale. Da settimane la stampa si interroga sulla sua volontà di proseguire nell'esecutivo. Finora non si era però mai espressa sul tema in modo ufficiale.

La sua uscita di scena è comprensibile guardando ai risultati politici ottenuti dalla democristiana argoviese: la galleria di base del San Gottardo è ormai funzionale e la strategia energetica è ben avviata.

(Ats)