Un atelier per i richiedenti asilo

Organizzato dalla Polizia cantonale bernese per sensibilizzare i richiedenti sulla vita quotidiana in Svizzera. Presente a Gampelen anche Simonetta Sommaruga.

Sensibilizzare i richiedenti asilo con i diritti e i doveri della vita quotidiana in Svizzera. È questo l'obiettivo del corso svoltosi oggi presso il centro asilanti di Gampelen (BE), visitato dalla consigliera federale Simonetta Sommaruga.

L'atelier, promosso dalla polizia cantonale bernese, aveva pure tra gli obiettivi quello di informare i richiedenti sulla sicurezza stradale in Svizzera e sul comportamento corretto da adottare in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.

Interrogata dall'ats, la responsbile del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha affermato che "è molto importante per i richiedenti asilo conoscere le regole di vita della Confederazione". La polizia cantonale bernese ha organizzato il corso, suddiviso in 40 moduli, in collaborazione con l'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), ha dal canto suo precisato Michael Fichter, capo della divisione Prevenzione della polizia del canton Berna.

Complessivamente vi hanno partecipato alcune migliaia di persone. Oltre agli atelier, sono stati pubblicati anche opuscoli e video informativi in diverse lingue.

(Ats)