Una cima in onore di Ueli Steck

Su proposta delle guide alpine della regione, il municipio di Grindelwald (BE) vuole intitolare una delle cime dell'Eiger a Ueli Steck, il celebre alpinista bernese recentemente scomparso sull'Himalaya. Il sindaco, Christian Anderegg, ha confermato oggi una notizia in tal senso pubblicata dal "Blick", precisando che è necessario il consenso dei parenti della vittima.

Attribuire un nuovo nome alla cima di una montagna, in questo caso il maggiore degli Eiger-Hörnli, non è però di competenza comunale, ha ricordato. La proposta deve essere prima sottoposta alle autorità cantonali e federali. Nato a Langnau (BE) nel 1976, Steck è morto il 30 aprile in un incidente lungo il passaggio dell'Hornbein Couloir, mentre stava preparando la traversata fra Everest (8848 metri) e Lhotse (8561 metri). Era noto fra l'altro per i suoi record di ascensione dell'Eiger, montagna che aveva scalato innumerevoli volte.

(Ats)