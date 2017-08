Una Svizzera aperta e generosa

I consiglieri federali nei tradizionali discorsi per il Primo di agosto ai quattro angoli del Paese quest'anno hanno spesso evocato il rapporto della Svizzera con il mondo. Due i messaggi principali: la necessità di un'apertura più o meno cauta e la responsabilità nei confronti delle popolazioni meno privilegiate. Johann Schneider-Ammann vorrebbe un ruolo trainante del Ticino nei rapporti con l'Italia.

La presidente della Confederazione Doris Leuthard invita ad affrontare i cambiamenti "con serenità": la Svizzera è un Paese forte e privilegiato rispetto ad altri, ma per rimanerlo non deve esaltare il passato o arroccarsi nel presente, bensì guardare con fiducia alle sfide del futuro.

"Siamo come una roccia che resiste alla tempesta", ha affermato Leuthard nella sua allocuzione diffusa oggi per la Festa nazionale. "Malgrado le incertezze a livello internazionale, il nostro Paese continua a essere stabile e a mantenere una qualità di vita elevata", "abbiamo la fortuna di non vivere in Siria, Yemen, Corea del Nord o Ucraina", ma "questo privilegio ci obbliga a essere responsabili, solidali e a incoraggiare gli altri a essere migliori".

Per la democristiana "siamo un Paese forte quando non critichiamo il cambiamento, solo perché presuppone una trasformazione"; "quando ci mostriamo aperti al dialogo"; quando "anteponiamo gli interessi comuni a quelli personali"; e quando "cerchiamo la collaborazione e non lo scontro".

Johann Schneider-Ammann ha parlato ieri sera ad Eschenz (TG) e oggi a Lattecaldo davanti al Comitato cantonale straordinario del PLR ticinese, prima che si esprimesse a favore della candidatura unica di Ignazio Cassis per succedere a Didier Burkhalter in governo.

Nella Valle di Muggio il ministro dell'economia ha dedicato ampio spazio al Ticino che, a suo avviso, deve assumere il ruolo guida nell'elaborazione delle relazioni della Svizzera con l'Italia, oggi ancora segnate da vari problemi. Lo direbbe anche Guglielmo Tell, che Schneider-Ammann ha immaginato di consultare prima di mettere nero su bianco il discorso del Primo agosto.

Non senza humour, il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha fatto un altro passo indietro nella storia, al trattato tra Confederazione e Francia dopo la disfatta degli svizzeri a Marignano 501 anni fa. "La Svizzera ne ha beneficiato durevolmente: Bellinzona, Lugano e Locarno, ma anche la Valtellina e Chiavenna furono assegnati in via definitiva ai confederati. Non però il protettorato di Milano... Se avessimo mantenuto Milano e Chiavenna oggi non dovremmo affrontare la questione dei frontalieri", ha detto il liberale radicale.

Ma questo problema, tra gli altri, impedisce una relazione ineccepibile con Roma. Tell, da buon pragmatico, dapprima analizzerebbe la situazione e giungerebbe alla conclusione che i frontalieri, il mercato del lavoro, il traffico, la sicurezza sono questioni che non possono essere risolte tutte insieme.

Il mitico eroe nazionale vorrebbe che fossero le autorità ticinesi a indicargli cosa sia possibile pretendere e cosa offrire ai vicini meridionali per attenuare le tensioni. Tocca al Cantone preparare proposte concrete e poi alla Confederazione negoziarle con risolutezza. Soltanto una cooperazione di questo tipo può migliorare in modo tangibile le relazioni tra il Ticino e il Norditalia e tra la Svizzera e l'Italia.

Per il suo ultimo discorso del Primo di agosto in qualità di consigliere federale, Didier Burkhalter ha elogiato la neutralità elvetica. La Svizzera, che non ama i conflitti, è una forza di pace per l'umanità, ha detto oggi ad Aigle (VD).

"Viviamo in un mondo che inquieta", fatto di crisi, di guerra e di forte concorrenza tra le nazioni, ha affermato il ministro degli affari esteri. Dal canto suo, la Svizzera è nota per essere una costante forza di pace per l'umanità e per condurre una politica estera indipendente e imparziale. Le croci svizzere esposte sui convogli umanitari che attraversano le zone di conflitto e di sofferenza sono diventate "un simbolo d'umanità e una prova riconosciuta del nostro specifico ruolo", ha detto il liberale radicale.

La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha propugnato una Svizzera aperta. Ha celebrato la festa la sera della vigilia nel Val de Travers (NE), luogo scelto in funzione della sua storia remota e recente.

L'accoglienza qui è una tradizione di lungo respiro, ha detto ricordando che nel 1871 la popolazione della regione offrì assistenza agli 87'000 soldati dell'esercito francese del generale Charles Denis Soter Bourbaki, in fuga dai tedeschi. L'internamento in Svizzera riuscì grazie allo straordinario impegno della gente. Lo attesta anche il Dizionario storico della Svizzera, secondo cui "ovunque la popolazione offrì assistenza".

Ma apertura e accoglienza continuano ad animare la valle, ha aggiunto la direttrice del Dipartimento federale di giustizia e polizia, facendo riferimento alla mattinata trascorsa al centro per rifugiati di Couvet. "Per le persone che fuggono dalla guerra e dalla persecuzione, il nostro Paese deve tenere le proprie porte aperte, oggi come ieri", ha detto la socialista.

Anche il suo collega di partito Alain Berset, che la vigilia del Natale della patria ha inaugurato la torre dell'organizzazione Origen, teatro effimero posto sul passo dello Julier (GR), ha posto l'accento sull'apertura della Svizzera.

Nel suo discorso, pronunciato nelle quattro lingue nazionali, il capo del Dipartimento federale dell'interno ha rilevato come lo Julier, in quanto valico, sia una metafora della Svizzera, della sua diversità e della sua apertura. Gli scambi - ha detto - non mettono in pericolo l'identità svizzera, ma la rafforzano.

Il consigliere federale ha anche sottolineato la capacità elvetica di riformare. La stabilità svizzera non è nata dall'immobilismo, secondo il ministro, ma da forze dinamiche.

Anche il capo del Dipartimento federale della difesa Guy Parmelin, che ha parlato a Wimmis (BE) e Yvorne (VD), prendendo a modello Nicolao della Flüe, ha enfatizzato il valore dell'apertura al mondo: "Risparmiata dalla maggior parte delle sventure del nostro tempo, e talora tentata dal ripiego su sé stessa, la Svizzera non si è mai rinchiusa nella sua torre d'avorio. Preservata, rimane e deve rimanere aperta al mondo, come era stato l'umile eremo del nostro santo nazionale".

L'altro democentrista in governo, Ueli Maurer, che tra ieri e oggi si è espresso a Gluringen (VS), Seegräben (ZH), Weiningen (TG), Elgg (ZH) e Regensdorf (ZH), ha invece auspicato una certa cautela con la relazioni con l'estero. A taluni la Svizzera appare troppo piccola, ha detto: c'è chi soffre perché il Paese non svolge un ruolo importante nel grande mondo. Per Maurer è un atteggiamento che si riscontra nel mondo politico, nella diplomazia, nell'amministrazione e nei media.

A suo avviso però "bisogna essere critici quando il nostro collaudato ordinamento dello Stato e la nostra libertà vengono derisi e considerati antiquati e obsoleti", nel nome di organizzazioni sovranazionali in cui tutto funzionerebbe meglio.

Il ministro delle finanze ha anche elogiato la libertà e invitato tutti a difenderla. "Sussiste sempre la tentazione di cedere un po' di libertà e di ricevere in cambio un'apparente sicurezza". Il cittadino cede libertà allo Stato, i Comuni competenze ai Cantoni e i Cantoni alla Confederazione. Berna da parte sua sottoscrive accordi internazionali.

In un'epoca segnata da crescente competitività, individualismo, valore dell'apparenza e rapporti di forza sempre più brutali, Parmelin ha trovato nella saggezza, nella perseveranza e nel pacifismo di Nicolao della Flüe l'ispirazione per migliorare il già prospero destino della Svizzera.

"Facciamo attenzione a non ironizzare sull'assolutezza del suo messaggio perché è proprio nel nostro mondo attuale che trova l'eco più cristallina", ha sottolineato. Bruder Klaus, il fratello Nicolao, "esaltava l'unione, un'unione che considerava minacciata dallo spirito di parte, dalle velleità espansionistiche, dal desiderio del guadagno e dal bellicismo".

"Fondamentalmente sosteneva che l'uso delle armi dovesse servire al massimo alla difesa della libertà, delineando così la neutralità che è indissociabile dalla nostra politica estera e dalla nostra identità nazionale", ha aggiunto il vodese.