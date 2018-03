Università svizzere meno attrattive

L'attrattiva delle scuole universitarie svizzere si è un po' indebolita. Nel semestre autunnale 2017-2018 gli studenti immatricolati sono stati in totale 247'905. Il numero di neo-iscritti è aumentato di 3'800 unità rispetto allo scorso anno. Tuttavia, negli anni precedenti la crescita annuale era compresa tra 5'000 (nel 2015) e 10'000 (nel 2010).

In totale, nel semestre in esame la quota di studenti iscritti alle scuole universitarie svizzere è aumentata del 17%, indicano i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Tra queste sono incluse le Università, i Politecnici federali, le Scuole universitarie professionali (SUP) e le Alte scuole pedagogiche (ASP).

La progressione più importante tra il 2010-2011 e il 2017-2018 si è registrata all'interno delle ASP: la quota è aumentata del 32% a 20'729 iscritti. Tuttavia, questi rappresentano solamente l'8% degli studenti delle scuole universitarie presenti in Svizzera.

Nelle Università e nei Politecnici federali invece il numero di iscritti, tra il 2010-2011 e il 2017-2018, è salito del 13% a 150'672 studenti e rappresentano circa il 61% del totale. Le SUP contano invece 76'504 iscritti (+20%) e accolgono il 31% degli studenti di scuole universitarie.

Donne e stranieri in leggero aumento

Il totale delle donne iscritte alle scuole universitarie nel semestre autunnale 2017/2018 raggiunge il 51,2% (+0,7 rispetto al 2010/2011). Netta, ma in diminuzione, la presenza femminile all'interno delle ASP: 72,6% contro il 76,3% rilevato sette anni prima. In leggero aumento invece nelle Università e nei Politecnici federali (50,6%, +0,3 punti percentuali), così come nelle SUP (46,5%, +1,6 punti).

Il tasso di stranieri presenti nelle scuole universitarie è passato da 23,3 al 25,2% per i periodi di riferimento. Una debole progressione si registra in tutte e tre le tipologie di scuole universitarie. La quota più alta si trova tra gli studenti delle Università e dei Politecnici (30,4%) - in particolare provenienti da Germania, Francia, Italia e Cina - seguita dalle SUP (19%) e infine dalle ASP (9,8%).

