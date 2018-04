Uomo attacca i passanti con un'ascia

Un 31enne, probabilmente mentalmente instabile, in fuga da un ospedale psichiatrico, ha aggredito con un'ascia i passanti in una strada di Valangin, nel canton Neuchâtel. Due donne e un uomo sono rimasti feriti, prima che l'individuo fosse immobilizzato grazie all'intervento dei presenti.

Stando a quanto indicato dalla procura e dalla polizia neocastellane, l'aggressione è avvenuta ieri intorno alle 19. L'uomo, domiciliato nella regione, ha dapprima ferito una donna che si trovava vicino alla sua auto, poi si è rivolto contro un'altra automobilista nelle vicinanze, procurandole ferite a una spalla.

È stato poi neutralizzato dall'accompagnatore della seconda donna, che ha agito insieme e due altri passanti, uno dei quali rimasto leggermente ferito. Nessuna delle vittime è in pericolo di morte.

Sul posto è arrivata la polizia, che ha arrestato l'uomo. Questi era ricoverato in un ospedale psichiatrico nel cantone, ma non era noto per atti di violenza. Era fuggito dalla struttura - dove si trovata volontariamente - lunedì. La stessa sera aveva aggredito a mani nude una donna a Marin (NE) nel tentativo - non coronato di successo - di rubarle il veicolo. La vittima aveva subito lesioni lievi.

Dopo questo episodio le ricerche del 31enne, già in corso, erano state intensificate. Stando ai primi elementi dell'inchiesta il giovane non conosceva le sue vittime e ha agito a caso.

(Ats)