Uova all'insetticida anche in Svizzera

A lanciare l'allarme su alcune uova importate con tracce di Fipronil è stato l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ma non vi sarebbero pericoli per la salute.

Anche in uova importate in Svizzera sono stati riscontrati residui dell'insetticida Fipronil. Lo indica l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) in una nota odierna, precisando che i controlli autonomi sono stati svolti da importatori in forniture provenienti dall'Olanda. Migros ha quindi deciso di ritirare le uova vendute col marchio M-Budget, mentre Aldi ha interrotto la vendita di quelle importate.

I casi noti all'USAV riguardano per ora uova già in vendita provenienti da sette aziende olandesi. L'Ufficio ne chiede il ritiro dal commercio e afferma che sta accertando la portata della vicenda, assieme alle aziende e agli organi cantonali di esecuzione. Basandosi sui valori rilevati attualmente, è comunque possibile escludere rischi per la salute dei consumatori, assicura l'USAV.

Uova M-Budget con tracce di insetticida

Migros effettivamente ha constatato che una parte delle uova importate e messe in vendita col marchio M-Budget sono contaminate da tracce di Fipronil. Stando a un comunicato diffuso questa sera dal grande dettagliante e in sintonia con quanto riferito dall'USAV, non sussiste alcun pericolo per la salute. In via precauzionale, Migros ritira comunque immediatamente dalla vendita le uova in questione con data di scadenza fino al 26 agosto 2017 incluso.

Si tratta del prodotto "Uova M-Budget", in confezione da 15, numero di articolo 1965.005.015.00, venduto al prezzo di 3,30 franchi. Tutte le uova M-Budget con data di scadenza a partire dal 27 agosto 2017 non sono interessate dal ritiro, precisa la nota.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le uova svizzere e gli altri prodotti Migros non sono interessati da tale misura. La Migros è in diretto contatto con i propri fornitori e, se necessario, è pronta ad adottare le misure adeguate, aggiunge la nota.

Aldi Svizzera ha interrotto la vendita dei prodotti importati

Dal canto suo Aldi Svizzera ha interrotto la vendita dei prodotti importati. Si tratta di una misura preventiva, ha comunicato oggi il grande distributore. In ogni caso, i clienti possono riportare le uova acquistate e farsele rimborsare, sottolinea la catena di negozi discount.

Coop al momento non è intenzionata ad intervenire. Il 95% delle uova proviene dalla Svizzera e non sono quindi necessarie misure, ha affermato un portavoce. "Nemmeno i prodotti Prix Garantie sono toccati".

L'impiego del Fipronil è vietato nell'agricoltura svizzera dal 2014. All'USAV non risulta che sia in uso nelle aziende di pollame svizzere. L'insetticida è destinato alla lotta contro pulci, pidocchi, zecche, blatte e acari.

Lo scandalo

Milioni di uova provenienti da Paesi Bassi e Belgio sono state ritirate dagli scaffali dei supermercati tedeschi. "La misura preventiva" è stata comunicata stamani dalla catena di supermercati discount Aldi, con oltre 4000 punti vendita in Germania.

Con questa scelta, già fatta nei giorni precedenti da altri gruppi (Rewe, Penny), la grande distribuzione tedesca cerca di far fronte al dilagare dello scandalo delle uova provenienti dall'Olanda, infettate dal Fipronil.

(ATS/red.)