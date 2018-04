"Urgente tassare i robot"

di Andrea Bertagni

Sarà per il completo chiaro o per gli occhiali da vista alla moda, ma Xavier Oberson, professore di diritto fiscale svizzero e internazionale all’Università di Ginevra, non sembra un rivoluzionario. Anzi, «qualcuno - ci dice la consigliera nazionale verde ginevrina, Lisa Mazzone, che ha usato le sue tesi accademiche per farci un postulato (respinto dalla Camera del popolo) - afferma che sia di Destra». Eppure le sue idee, almeno per il momento in Svizzera, un po’ fuori dagli schemi lo sono.

Cosa dice Oberson? Semplice. È ora che anche nel nostro Paese si cominci a riflettere sulla possibilità di tassare i robot. No, non fate quella faccia. Oberson non pensa di prelevare un’imposta sugli utensili di cucina e men che meno sui giocattoli che fanno felici i bambini. Ma sulle macchine «che hanno la capacità di prendere una decisione che va al di là della semplice reazione a un sistema automatico e che hanno la facoltà di apprendere e di prendere decisioni in modo indipendente». Macchine che, a detta di Oberson, oggi non stanno soltanto sostituendo le attività umane nell’industria, ma anche nei servizi. «I robot oggi sono diventati soldati, giornalisti, guidatori di automobili, dottori, banchieri, infermieri e avvocati», spiega il professore in un articolo di una celebre rivista svizzera di diritto. «Ross, un nuovo robot avvocato - annota Oberson - è in grado di analizzare migliaia di documenti e di rimpiazzare efficacemente un avvocato».

Ciò, afferma il professore, non provoca soltanto importanti problemi etici, ma anche sociali, economici e giuridici.