Val Bondasca, 8 persone mancano all'appello

È stata riaperta questa mattina alle 7.00 a senso alternato la strada vecchia che collega la parte bassa della Val Bregaglia (GR) con quella alta, chiusa ieri in seguito all'enorme frana di 4 milioni di metri cubi staccatasi dal Pizzo Cengalo, al confine con l'Italia. Lo rende noto la RSI, precisando che la cantonale è invece stata distrutta dallo smottamento.

Restano per il momento fuori casa i circa 100 abitanti del comune di Bondo fatti sfollare per ragioni di sicurezza, che almeno per oggi non potranno fare ritorno alle proprie abitazioni. Questo nonostante la situazione nella notte sia rimasta tranquilla: la colata di fango si è fermata e non ci sono state altre frane, riporta ancora la RSI. In paese non vi sono acqua ed elettricità.

Otto persone mancano all'appello

La Polizia cantonale grigionese riferisce però che otto persone che erano nella zona della Val Bondasca al momento della frana risultano al momento non rintracciabili. Sei di esse sono state segnalate da parenti come mancanti. Nella notte si sono quindi intensificate le ricerche, anche con l'ausilio di un elicottero dell'Esercito svizzero. Le persone ritenute al momento "disperse" sono cittadini provenienti da Germania, Austria e Svizzera.

Un elicottero della Rega ha però portato in salvo un gruppo di escursionisti bloccato dalla frana.

Ulteriori dettagli ed eventuali aggiornamenti verranno forniti a fine mattinata, dopo la riunione del comando di crisi.

