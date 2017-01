Valori record per le casse pensioni svizzere

L'indice calcolato da Credit Suisse riguardo gli istituti di previdenza ha riscontrato rendimenti positivi per l'anno 2016 per le casse pensioni svizzere.

Rendimenti positivi per le casse pensioni svizzere: l'indice calcolato da Credit Suisse ha chiuso il 2016 su un valore record di 159,91 punti (base di 100 punti: inizio del 2000). Nel corso del quarto trimestre l'indicatore è salito di 1,29 punti, pari allo 0,81%, ha indicato oggi la grande banca.

La performance è stata negativa in ottobre (-0,72%), poco dinamica in novembre (+0,16%) e robusta in dicembre (+1,38%).

Al buon andamento trimestrale hanno contribuito le azioni estere (+0,92%) e quelle svizzere (+0,15%), nonché gli investimenti alternativi e gli immobili (+0,13%). Negativi si sono mostrati per contro le obbligazioni in franchi (-0,52%), quella estere (-0,04%) e le ipoteche (-0,02%).

Sull'insieme dell'anno tutti i veicoli d'investimento si presentano positivi. I rendimenti migliori sono stati realizzati con le azioni straniere (+1,58%), gli immobili (+1,17%) e con le obbligazioni in franchi (+0,43%).

Il livello dell'indice della rimunerazione minima LPP è aumentato di 0,47 punti (+0,31%), portandosi a quota 150,59. Nel trimestre in rassegna il rendimento dell'indice Credit Suisse delle casse pensioni svizzere ha superato così dello 0,50% l'obiettivo LPP.

Il calcolo dell'indice Credit Suisse delle casse pensioni si basa sui rendimenti ottenuti dagli istituti di previdenza (al lordo della deduzione delle spese di gestione) che hanno i loro valori patrimoniali depositati presso la banca.

(Ats)