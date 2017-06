Vitello in fuga nel Reno

L'animale è scappato mentre stava per essere caricato su un carro bestiame, richiedendo un ingente dispiegamento di forze di polizia e di soccorso.

Un vitello in fuga ha provocato un ingente dispiegamento di forze di polizia e soccorso oggi a Coira. L'irrequieto animale ha attraversato per qualche metro il Reno, venendo poi messo in salvo con un elicottero.

Il giovane bovino se l'è data a gambe mentre stava per essere caricato su un carro bestiame, riferisce la polizia del capoluogo grigionese. Scappando è finito nelle acque fluviali circostanti - poco lontano da un campeggio - che ha attraversato da una riva all'altra prima di essere recuperato per via aerea.

All'azione di salvataggio hanno partecipato vari attori, fra cui anche i vigili del fuoco cittadini, i dipendenti di un ambulatorio veterinario e quelli di Swiss Helicopter.

Il vitello è stato poi addormentato per consentire il suo trasporto in sicurezza con l'elicottero.

(Ats)