Weekend da bollino rosso sulle strade

Non si placa il traffico dovuto all'esodo estivo sull'asse nord-sud della Svizzera. Code anche tra Mendrisio e la dogana di Chiasso-Brogeda.

Non si placa il traffico dovuto all’esodo estivo sull’asse del San Gottardo. Venerdì la coda al portale nord del tunnel del San Gottardo ha raggiunto i 14 km per poi ridursi a km stamattina.

Anche verso nord si sono formate code nella mattina di sabato. Sull’A2 tra Quinto e l'area di servizio di Stalvedro prima di mezzogiorno si registravano 6 chilometri di colonna.

Anche in direzione sud per raggiungere l’Italia la situazione è abbastanza critica e si segnalano code tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda per un’attesa di circa 30 minuti.

(Red)