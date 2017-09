A Zurigo il primo GP elettrico targato CH?

La prima corsa di Formula E (con motori elettrici) in Svizzera si potrebbe disputare il prossimo giugno a Zurigo. Manca ancora il via libero del Municipio (ieri sera una prima notizia data dai promotori dava per decisa la cosa, ma poi è arrivata la smentita) L’appoggio della città sarà fondamentale. Accanto alla gara automobilistica, i promotori privati de GP intendono organizzare un evento festivo per la cittadinanza attorno al tema della mobilità elettrica. "Il Municipio si esprimerà in proposito nelle prossime settimane", ha dichiarato all'ats un portavoce della città, replicando a un comunicato degli organizzatori che annunciavano l'avvenuto via libera. "L'unica cosa certa - ha continuato il portavoce - è che in caso di approvazione gli organizzatori dovranno rispettare numerose condizioni". La manifestazione ha già ottenuto l'avallo di Cantone e Confederazione. Lugano ci aveva provato nel 2015 per poi rinunciare.