2,3 milioni di passeggeri attraverso Alptransit

Questo il numero di persone che in 8 mesi è passato sotto il tunnel di base (+30%). Grande successo per Ticino Ticket, che sarà cofinanziato dalle FFS anche nel 2018.

Nei primi otto mesi di esercizio nella galleria di base del San Gottardo sono transitati 2,3 milioni di passeggeri e circa 17'000 treni merci, secondo il rendiconto presentato oggi a Goldau (SZ) dalle FFS. Il bilancio è in gran parte positivo, l'orario viene rispettato.

Nel 2020 sarà messo in servizio il nuovo tunnel del Monte Ceneri, dopo di che l'attraversamento pianeggiante delle Alpi diventerà una realtà. Fino ad allora l'offerta sarà ulteriormente migliorata e si sfrutterà meglio il potenziale di sviluppo del Ticino, promettono le Ferrovie federali. In effetti, ad esempio, c’è ancora parecchio potenziale da sfruttare in termini di aumento della produttività nel traffico merci.

Ticino Ticket, un successo che fa strada

Il Ticino Ticket, introdotto a inizio gennaio 2017 per consentire ai turisti di spostarsi liberamente coi trasporti pubblici in tutto il Cantone nonché di usufruire di facilitazioni per ferrovie di montagna, viaggi in battello e principali attrazioni del Ticino, è un modello per le altre regioni e ha riscosso successo: finora ne sono stati messi ben 300mila e in totale hanno approfittato dei vari sconti in 80mila persone.

Un ticket che piace anche alle FFS: oggi il CEO Andreas Meyer, che ha incontrato i media alla stazione di Bellinzona, insieme al sindaco della capitale Mario Branda, al direttore dell'Agenzia Turistica Ticinese Elia Frapolli, al consigliere di Stato Christian Vitta, ha infatti affermato che l'ex regia federale cofinanzierà la Ticino Ticket anche per il 2018. Vitta, che ha espresso soddisfazione per questa notizia, ha però aggiunto di auspicare che questo sostegno venga portato avanti almeno fino al 2020, anno in cui verrà inaugurata la galleria di base del Monte Ceneri. "Dobbiamo arrivare pronti a questo importante evento", ha sottolineato.

Sbarramento di Luino: ulteriore sfida per il traffico merci internazionale

Per poter realizzare gli ampliamenti necessari per il corridoio 4 metri per il traffico merci, a giugno 2017 l’asse di Luino (Luino–Novara) è stato sbarrato. In accordo con le imprese di trasporto ferroviario (ITF), in questo periodo circa 160 treni verranno deviati lungo l’asse Lötschberg Sempione via Domodossola. In quest’ottica il gestore italiano della rete RFI ha già gettato le basi per un aumento delle prestazioni. Le FFS e RFI hanno messo a punto un sofisticato programma di lavori a fasi per garantire sufficienti capacità su tutto il corridoio anche durante lo sbarramento totale.

Per pendolari e turisti: miglioramenti dell’offerta orientati alla domanda

Il numero di passeggeri sull’asse nord-sud è aumentato del 30 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La galleria di base del San Gottardo viene attraversata mediamente da 10'400 viaggiatori al giorno. In totale, dallo scorso dicembre, sono già stati registrati circa 2,3 milioni di passeggeri.

Gli sforzi delle FFS e del gestore italiano della rete RFI si concentrano sull’orario dei treni internazionali e sul miglioramento della puntualità. Diversi EuroCity da Milano continuano ad arrivare a Chiasso in ritardo. Generalmente, tuttavia, è possibile recuperare prima di Arth-Goldau grazie alle riserve di orario pianificate.

Tuttavia, i primi mesi di esercizio hanno anche mostrato l’esigenza di introdurre alcune modifiche a breve termine: così, ad esempio, l’offerta della domenica sera tra il Ticino e la Svizzera tedesca è stata potenziata con diversi treni supplementari. Inoltre, in caso di forte aumento della domanda a breve termine perlopiù in base al tempo meteorologico (freddo e piovoso al nord e soleggiato e mite al sud), le FFS reagiscono raddoppiando i treni o prevedendo delle carrozze di rinforzo.

Con il cambiamento di orario, nuovi collegamenti

Alla luce delle esperienze raccolte durante il primo anno di esercizio, l’offerta sull’asse nord-sud verrà adattata per il cambiamento d’orario del 10 dicembre 2017. Ad esempio da Basilea e Lucerna verrà introdotto un collegamento giornaliero mattutino per Locarno attraverso la GbG. Inoltre, i due InterRegio in partenza da Erstfeld che nei weekend proseguono la loro corsa fino a Göschenen circoleranno tutto l’anno anziché solo su base stagionale. Così facendo le FFS reagiscono in modo orientato alla domanda e prendono sul serio i feedback dei clienti e dei gruppi d’interesse come ad esempio Pro Bahn. Nel traffico internazionale verrà introdotto il collegamento trinazionale Francoforte–Svizzera–Milano. A partire dal cambiamento d’orario di dicembre 2017 questi treni saranno in servizio attraverso la galleria di base del San Gottardo verso sud (via Lucerna) nonché attraverso quella del Lötschberg verso nord (via Berna).

Già da giugno 2017, inoltre, il sabato e la domenica un EuroCity collega direttamente Zurigo a Venezia: da fine 2017 questo treno circolerà ogni giorno. Inoltre, le FFS intendono introdurre un nuovo collegamento rapido da Zurigo a Milano con fermate a Lugano e Como. Attualmente è in fase di studio un concetto per il “Superveloce”, che dall’apertura della galleria di base del Monte Ceneri potrebbe ridurre i tempi di percorrenza fra i due centri a circa 2 ore e 45 minuti.

(Red/Ats)