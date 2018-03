Airbnb: il Ticino vuole regolare

Sulla piattaforma online sono già presenti 5mila posti letto in Ticino. Per questa ragione il Governo ticinese intende regolamentare il settore in modo più preciso.

di Nicola Mazzi

Il Governo prende posizione sulla regolamentazione per le attività di Airbnb in Ticino. Piattaforma su cui sono già presenti 5mila posti letto in Ticino. Per questa ragione occorre regolamentare il settore in modo più preciso.Con un messaggio risponde a una mozione di Tiziano Galeazzi (UDC), Sara Beretta Piccoli (PPD) e Matteo Quadranti (PLR) con la quale si chiedeva di agire in cinque settori distinti: la tassa di soggiorno, la fiscalità, la sicurezza, l’edilizia e la concorrenza.

Per la tassa di soggiorno il CdS precisa che analogamente a quanto si sta facendo in altri Cantoni, l’Agenzia turistica ticinese sta approfondendo, con hotelleriesuisse Ticino, il fenomeno delle piattaforme di riservazione online.

E nello specifico è iniziata una collaborazione con airbnb.com che ha portato alla creazione di una pagina dedicata alle leggi vigenti in Ticino, in cui vengono descritti gli obblighi da rispettare per i datori di alloggio. Su questa piattaforma sono disponibili finora circa 5mila posti letto ma sono in costante crescita.