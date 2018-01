Annata altalenante per l'agricoltura

di Martina Salvini

Il segretario dell'Unione contadini ticinesi Sem Genini ci parla della situazione del settore, tra il crescente successo degli agriturismi e un reddito agricolo ancora insufficiente.

Che anno è stato per l’agricoltura ticinese?

È stato un anno altalenante. In primavera e inizio estate eventi estremi (gelo, grandine, siccità) hanno causato perdite importanti al settore, in particolare per la produzione di formaggio e la raccolta di foraggio, uva, frutta e alcuni cereali. La siccità tardo autunnale ha avuto invece dei risvolti positivi: gli animali potevano stare all’aperto più a lungo e avevano abbastanza foraggio di qualità. Gli orticoltori, con il tempo mite, hanno potuto risparmiare sull’energia nelle serre e il clima caldo ha aiutato la maturazione di diversi ortaggi. L’attuale inverno freddo e innevato, oltre a essere favorevole al turismo, dovrebbe essere positivo per il settore primario per eliminare i diversi patogeni che sopravvivono nel terreno a temperature troppo miti e per le riserve idriche.

E la viticoltura?

I risultati della vendemmia 2017, che era in anticipo di 2 settimane rispetto al 2016, mostrano un’annata con uva di alta qualità (buone gradazioni), ma con quantitativi ridotti comparati agli anni precedenti. I danni del gelo e della grandine, anche se fenomeni locali, sono stati riscontrati in diverse zone del Cantone, in particolare nei vigneti pianeggianti, e sono stati stimati dalla Federviti tra il 20-80% per una superficie di circa 100 ettari. Sommati a un’estate asciutta con acini piccoli, sono stati i principali fattori di un’annata viticola che ha fatto registrare una diminuzione di produzione di Merlot del 22% rispetto al 2016 e del 13,3% rispetto alla media decennale. D’altro canto, le condizioni meteorologiche hanno permesso di limitare i problemi fitosanitari, salvo poche eccezioni. Il valore globale della vendemmia 2017 è stato di 23,2 milioni, sensibilmente più basso della media decennale (-12,4%) e del 2016 (-21,2%).