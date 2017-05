Argo 1, errori procedurali sui mandati

È quanto emerso dalla perizia effettuata dall'avv. Lorenzo Anastasi, su incarico del Governo. In particolare, non è stato rispettato l'iter procedurale per ben 3 anni.

Il Consiglio di Stato è stato ricevuto oggi dalla Sottocommissione costituita dalla Commissione della gestione e finanze del Parlamento per svolgere funzioni di alta vigilanza, riguardo al procedimento che ha coinvolto l’Ufficio della migrazione e ai mandati diretti assegnati all’agenzia di sicurezza Argo 1.

L’incontro ha consentito di valutare e discutere le conclusioni della perizia, consegnata ieri sera, sull’attività dell’Ufficio della migrazione, commissionata dal Consiglio di Stato all’avv. Lorenzo Anastasi.

Perizia che, come è stato comunicato stamane in conferenza stampa, non ha evidenziato falle nel sistema per quanto riguarda l'Ufficio migrazione, ma reati di natura penale di cui si sta occupando la Magistratura.

Discorso differente invece per quel che concerne la questione dei mandati alla Argo 1. Il rapporto ha infatti messo in evidenza "errori procedurali", in particolare per quanto riguarda il fatto di non aver rispetto l'iter per 3 anni.

(Red)