Arrestati gli autori di 5 borseggi

Si tratta di un 57enne e un 47enne responsabili di aver agito in bar e ristoranti del Cantone. Alcuni consigli della polizia per prevenire questi furti con destrezza.

Sono colpevoli di almeno 5 borseggi in ristoranti e bar del canton Ticino, il 57enne cittadino ungherese residente in provincia di Rovigo e il 47enne cittadino ungherese residente in Ungheria, arrestati venerdì dalla Polizia cantonale. I due uomini avrebbero agito tra il 30 aprile 2017 e il 9 febbraio 2018. Gli arresti sono già stati confermati dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

In 3 casi, dopo aver sottratto il portafoglio, hanno inoltre tentato di eseguire prelievi abusivi di denaro dai bancomat con le carte di credito rubate. I due uomini, ricercati da tempo, hanno insospettito gli agenti di una pattuglia della Polizia cantonale ad Arbedo per poi venire fermati a Biasca mentre si trovavano a bordo di un'auto con targhe italiane. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di ripetuto furto in banda e per mestiere nonché ripetuto abuso di impianto per l'elaborazione di dati. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.

Prevenire i borseggi

La Polizia cantonale coglie l'occasione per evidenziare che i furti con destrezza su suolo pubblico avvengono prevalentemente in luoghi in cui si riunisce molta gente e dove regna un certo anonimato: ristoranti, bar, stazioni ferroviarie, aeroporti, mezzi di trasporto pubblici, scale mobili, centri commerciali, mercati, grandi eventi come concerti o manifestazioni sportive. Gli autori di furti con destrezza utilizzano dei trucchi per ingannare, distrarre o sorprendere la loro vittima allo scopo di derubarla senza farsi notare. Ad esempio, mentre danno uno spintone alla vittima, le sfilano il borsello dalla tasca del mantello senza che quest'ultima se ne accorga.

Alcuni autori di furti con destrezza si piazzano così vicini alle spalle della loro vittima in ascensori, su scale mobili o in code davanti agli sportelli che riescono a sottrare gli oggetti di valore. Questo succede soprattutto se la vittima porta uno zaino o se non tiene la sua borsetta o borsa a tracolla ben st retta e chiusa davanti al corpo. Talvolta questi ladri distraggono la loro vittima per esempio coinvolgendola in una conversazione mentre si trova ad un bancomat, per consentire al loro complice di colpire senza essere notato. In altri casi, in prevalenza in bar e ristoranti, mentre gli avventori sono intenti a consumare le ordinazioni, sfilano i portafogli dalle giacche lasciate sulla sedia o dalle borsette lasciate incustodite.

Alcuni consigli per prevenire un furto con destrezza su suolo pubblico:

Portate su di voi pochissimo denaro contante e il minor numero possibile di oggetti di valore.

Non lasciate mai incustoditi la vostra borsa e il vostro bagaglio.

Riponete i vostri oggetti di valore in una tasca interna della vostra giacca possibilmente chiudibile.

Quando camminate tra la folla, tenete borsetta, borsa del computer portatile, borsa a tracolla e zaino ben chiusi e stretti davanti al corpo.

(Red)