Acquarossa, più vicino il polo ospedaliero

Negli scorsi giorni sono stati fatti passi avanti verso la nuova struttura socio-sanitaria di Acquarossa. Sviluppi positivi nell’ottica della realizzazione della struttura sono infatti emersi da un nuovo incontro tra i rappresentanti delle istituzioni interessate.

Dopo un incontro a fine giugno dove era stata confermata l’intenzione di rafforzare il polo socio-sanitario e realizzare un nuovo stabile ospedaliero, i rappresentanti del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), le autorità politiche della Valle di Blenio, l’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e la Fondazione La Quercia sono tornati a riunirsi per valutare prospettive e modalità realizzative.

Con un orientamento definito "costruttivo e fiducioso", è stata condivisa l’opportunità che il progetto sia promosso e concretizzato innanzitutto dalle entità locali, segnatamente attraverso la Fondazione La Quercia, proprietaria del fondo su cui verrebbe costruito il nuovo edificio. Il DSS e l’EOC assicurerebbero il necessario supporto tecnico, progettuale e finanziario all’investimento, con l’impegno a garantire poi in fase d’esercizio l’offerta di prestazioni attribuite dalla pianificazione ospedaliera allo stesso EOC, in particolare i mandati di cura stazionaria e il servizio di pronto soccorso.

In tal senso, si legge oggi in un comunicato stampa del DSS, "si attende conferma della disponibilità della Fondazione La Quercia ad assumere questo importante ruolo, che garantirebbe anche coinvolgimento e ricadute più dirette per la valle di Blenio".

La riunione ha altresì permesso di costatare con soddisfazione che l’impegno profuso negli scorsi mesi per rafforzare le sinergie con altri operatori sanitari, soprattutto già attivi in valle, ha suscitato concreto interesse e potrebbe così condurre ad arricchire il polo socio-sanitario di ulteriori contenuti ambulatoriali qualificanti ed attrattivi, come auspicato e fondamentale per garantire il successo del progetto.

(Red)