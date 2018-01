Aggressione col coltello sulla A2

Fatto di sange ieri sera verso le 21 a Gorduno. Secondo quanto comunica la polizia vi è stato un litigio tra i conducenti e un passeggero di due autovetture che stavano circolanto sull'autostrada A2 in direzione sud.

Il conducente di una vettura targata Ticino, un 32enne cittadino kossovaro residente nel Luganese, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà accertare, ha aggredito con un'arma da taglio due uomini: un 34enne cittadino albanese residente oltralpe che si trovava alla guida di una vettura targata Italia e un 41enne pure cittadino albanese residente oltralpe.

I due feriti hanno riportato ferite giudicate gravi ma la loro vita non dovrebbe essere in pericolo. Sulla vettura dell'aggressore vi erano pure un 20enne e una 47enne cittadini kossovari residenti in Germania mentre sulla seconda vettura vi erano altre tre persone un 27enne, un 20enne e un 23enne cittadini albanesi residenti in Italia. L'autore è stato arrestato. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratice pubblica Pamela Pedretti.

(Red)