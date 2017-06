Al via il cantiere del Centro Sci Nordico di Campra

Dopo le necessarie fasi di approfondimento e d’affinamento del progetto, prende avvio il cantiere per la realizzazione del futuro Centro Sci Nordico di Campra. Il cantiere durerà circa 2 anni, con interventi che in estrema sintesi prevedono: la demolizione dell’attuale struttura di accoglienza, che verrà rimpiazzata con una nuova infrastruttura moderna con strutture modulari e adattabili, mantenendone le volumetrie; una generale riqualifica paesaggistica e funzionale del comparto Campra (strutture esterne, accessi, posteggi, pista di pattinaggio, piste da sci, ecc.); un concetto energetico esemplare basato sulla sostenibilità; un moderno sistema di smaltimento delle acque compatibile con le esigenze di tutela dell’ecosistema locale.

La prima fase dei lavori, che riguardava la costruzione dell’impianto di innevamento programmato, è già stata realizzata e terminata nel 2013, garantendo anche in futuro l’avvio della stagione invernale e di tutte le attività pianificate, compresi campi di allenamento, manifestazione, ecc.

Durante la fase di cantiere, l’attività del Centro di Campra non verrà interrotta. Per garantire l’accoglienza degli avventori in questa fase transitoria sono stati posati alcuni prefabbricati nei quali troveranno spazio i servizi legati alla ristorazione, l’alloggio e alla ricezione dei visitatori. Queste strutture saranno pure d’appoggio per le maestranze presenti durante le fasi di cantiere.

"Il futuro Centro di Campra rappresenterà un progetto unico per le nostre Valli, dagli importanti indotti economici e turistici a livello regionale e cantonale, che grazie ad una struttura d’eccellenza sarà in grado di rispondere ad una variegata clientela sia invernale che estiva. Non solo quindi sci di fondo, ma una struttura polivalente con un’offerta rivolta a sportivi, gruppi di persone e singoli turisti che in Campra troveranno un alloggio di qualità, una buona cucina (a base di prodotti locali) e la possibilità di svolgere numerose altre attività immersi nella natura durante tutto l’arco dell’anno", sottolinea il Consiglio di amministrazione della Centro Sci Nordico Campra SA.

(Red)