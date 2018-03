Anziani delle Tre Valli più uniti

di Mauro Giacometti

Entrare in sintonia con gli anziani dei villaggi delle Tre Valli, riuscire ad ottenere la loro fiducia, ascoltare i loro bisogni e costruire legami sociali per combatterne l’isolamento. È questo l’obiettivo del progetto pilota, a livello cantonale, denominato “Regione solidale” e concretizzato sei mesi fa dalla sezione ATTE di Biasca e Valli proprio per facilitare e promuovere l’integrazione, l’interculturalità e le relazioni intergenerazionali fra gli abitanti di paesi e villaggi discosti dai centri urbani.

Il vicepresidente della sezione biaschese, Mauro Chinotti, durante l’assemblea del sodalizio che s’è tenuta sabato scorso al Salone Olimpia di Airolo per festeggiare i 35 anni di attività, ha tracciato un primo bilancio del progetto che, dopo una fase preparatoria, è appunto decollato dallo scorso mese di settembre con l’assunzione, al 50%, di due giovani operatrici sociali, coordinate da Yves Toutounghi e che, per il momento, sono impegnate a Olivone (Comune di Blenio) e ad Airolo.